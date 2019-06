Bouřky devastovaly Vysočinu a jih Moravy. Bláto nateklo do nemocnice

"Později se začala situace v kraji postupně uklidňovat a v pozdních večerních a nočních hodinách už bylo minimum výjezdů v souvislosti s počasím," uvedla Musilová.

Podle mluvčí novoměstské nemocnice Tamary Peckové nateklo po bouřce bláto do ambulance závodního lékaře a infekční ambulance. "Bláto, které znečistilo ambulance a čekárny, úklidová firma odstraňuje od pěti hodin ráno. Jedna část už je v pořádku. Myslíme, že by to mohlo být uklizené okolo desáté hodiny. Objednané pacienty jsme obvolali, situaci chápou,“ řekla Pecková.

Kromě Nového Města na Moravě bylo podle hasičů nejpostiženější okolí Žďáru nad Sázavou a Velkého Meziříčí. Podle údajů o srážkách uvedených na webu Českého hydrometeorologického ústavu napršelo ve středu večer v Novém Městě na Moravě přes 36 litrů na metr čtvereční, ve Velkém Meziříčí 43 litrů a ve Vatíně, který leží také na Žďársku, to bylo přes 44 litrů.

Kvůli čerpání vody zasahovali hasiči také v okolí Náměště nad Oslavou na Třebíčsku.

Silné bouřky, které ve středu večer a v noci na čtvrtek přecházely přes jižní Moravu. Většinou šlo o důsledek přívalového deště, který zatopil sklepy. Třináct výjezdů měli hasiči na Brněnsku, sedm na Vyškovsku a pět na Hodonínsku. "V Bučovicích se voda dostala do jídelny místní školy. Následky zde odstraňuje bučovická dobrovolná jednotka," uvedl mluvčí hasičů Filip Venclovský.

Lidé ohlásili také protržení hráze rybníka Borky u Lubného. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se je hráz nepoškozená, nicméně přívaly vody přetékají přes její horní okraj. Situaci proto dál sledovali.

Meteorologové včera před silnými bouřkami varovali, jejich výstraha platí i pro dnešní odpoledne.