Jan Kraus se vysmál studentům stávkujícím kvůli klimatu: Poslal jim hodně drsný vzkaz

Kraus na úvod své show zmínil studentské stávky, které mají upozornit na změny klimatu a kritizovat nečinnost společnosti a politiků. „Jak vím, tak mladí už v pátek do školy nechodí, protože chodí chránit planetu, pro což má velké pochopení. Já bych taky raději chránil planetu, než chodil do školy,“ rýpnul si moderátor.

Sám je ale pro to, aby byli lidé ekologicky ohleduplní. „A myslím, si, že já takový jsem. Topím tepelným čerpadlem, u nás na vsi mám jako jediný čističku. Ale ono to s dovolením taky stojí nějaké peníze, takže si to každý dovolit nemůže. A i k tomu jsem ohleduplný,“ přiznává.

Uvědomuje si prý, že pro někoho to může být materiálně náročné. „A u těch studentů jsem tak přemýšlel – oni vyvěsí plakáty, pak jdou do průvodu. To je docela dobrá ochrana přírody, ale já se spíše držím podle toho, že je třeba soudit podle skutků,“ vysvětluje Kraus. „Říkat něco totiž není tak těžké, tenhle pořad je toho důkazem,“ vzkázal studentům.

„Co děláte? Co pro to kdo udělá? To se mi zdá důležitější. Teď jsem se dočetl, že je ekologicky naprosto nepřijatelné létat letadlem, protože ta ekologická stopa je v tu ránu strašná. Čili co jste si neodlétali doteď, to už neuvidíte. Jsou světadíly, kam se jen těžko dostanete, protože než tam dojedete lodí a vrátíte se zpět, tak zemřete. Takže je to kruté, ale jste-li skuteční zastánci těch přísných ekologických kritérií, tak o většinu částí světa přijdete,“ vysvětluje Kraus.

Pak poslal vzkaz oněm mladým protestujícím. „Já to chápu. A co doma, čím topí vaši? A čím topí dědeček a babička? Nemají náhodou odporné dříví? Nebo uhlí? A jestli jo, tak musíte na brigádu a koupit jim čerpadlo. Tři sta tisíc, co to pro vás bude? Ta brigáda si bude delší… Jaký mají auto? Kupte jim hybrida,“ vyzval studenty Kraus s tím, že je třeba soudit až podle skutků.

„Oni vás zatím podporují na studiích, tak tím bych začal. Nejdřív na brigádu, aby rodiče nemuseli platit studium a mohli se ekologicky vybavit. Pak byste je měli dovybavit. A až budete úplně čistí, přijďte za mnou a já přestanu létat,“ vzkázal stávkujícím studentům Kraus.