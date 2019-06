Jiří Mádl se zastal Richarda Krajča. Andreje Babiše srovnal se známým padouchem

Skupina Kryštof v čele se zpěvákem Richardem Krajčem ukončila spolupráci s koncernem Agrofert, který patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. Jméno Agrofertu chybí mimo jiné i na pozvánkách na Kryštof Kempy 2020, které až dosud holding podporoval.

Krajčo se sice k věci nechtěl vyjádřit, konec spolupráce nicméně následně potvrdil manažer skupiny. „Je to tak, že momentálně nemáme s Agrofertem žádné závazky ani smluvní vztahy vzhledem k projektům spojeným s kapelou Kryštof,“ potvrdil serveru Info.cz Jan Lippert. Informaci potvrdil i mluvčí skupiny Agrofert Karel Hanzelka.

Krajčo v minulosti čelil kritice za to, že Babiše otevřeně podporuje. Mádl se ho teď ovšem zastal. „Já bych se tady s dovolením RICHARDA KRAJČA ZASTAL. A aby to bylo jasný, kdysi jsme spolu točili, ale nejsme kamarádi. Trochu se známe,“ zdůraznil Mádl.

„Bejt podporovanej Agrofertem není rozhodně na medaili, ale je třeba si uvědomit, že ta spolupráce začala už dávno. A tehdy málokdo tušil, že AB je takovej náš Pablo Escobar. Když se začal odkopávat, tak sice Richard trochu zmatečně blekotal, ale, upřímně, taky bych nevěděl, jestli úplně rychle těm věcem uvěřit nebo ne a hned se ho zříct po několika letech, co si spolu dávali na Kryštof Campu pivko,“ shrnul celý problém herec.

Podle něj je to naprosto běžné. „To se tomu nesměju, to se se sponzorem dělá. Je to skoro slušnost. A dneska, kdy už víme, co je zač, s klidným srdcem a hrdostí ho bojkotujeme. A byť nemá nikdo odvahu udat důvod rozvázání spolupráce, tak je rozhodně ctnostnější spolupráci ukončit než neukončit. Kéž by takovou sebereflexi měli i jiní. Good luck, Richarde!“ popřál Krajčovi Mádl.