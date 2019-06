Muže uštkla zmije paví. U dálnice D11 si ho vyzvedl záchranářský vrtulník

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Královéhradečtí letečtí záchranáři dnes v blízkosti dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku přebírali do péče chovatele, kterého uštknul jedovatý had. U dálničního nájezdu vyzvedli z osobního auta jednapadesátiletého muže. Podle prvotních informací ho uštknula exotická zmije paví. Na svém webu to dnes uvedla policie. Vrtulník chovatele přepravil do specializované pražské nemocnice.