Seriál Most! a konec rasismu? Naopak! Obyvatelé Chánova půjdou do kontejnerů, burcuje sociolog

O plánech přestěhovat obyvatele sídliště Chanov do nového druhu bydlení informují oficiální stránky radnice města. Připomíná se také inspirace kontroverzními Čunkodomky ve Vsetíně, které nechal vybudovat současný senátor a bývalý starosta Vsetína Jiří Čunek (KDU-ČSL).

„Pracovní skupina se zabývala možností transformace sídliště Chanov na formu tzv. „modulového bydlení“. V březnu letošního roku se členové pracovní skupiny zúčastnili návštěvy města Vsetín, kde zmiňovaná forma bydlení funguje již přes 12 let.

V návaznosti na tyto informace se pak členové pracovní skupiny, vyjma zástupců Pirátů a Zelených, shodli, že modulové bydlení je směrem, kterým by se mělo sídliště Chanov ubírat,“ píše se na webu města.

„Pamatujete na debatu, jestli seriál Most pomůže od rasismu? Příští týden možná zastupitelé rozhodnou o odstěhování lidi do kontejnerů. Možná i dražších než oprava domů. Další generace bez šancí. Navíc Vsetín se dodnes soudí. I tenhle Most zaslouží debatu,“ upozornil na sociálních sítích sociolog Daniel Prokop pracující ve společnosti Median a na Univerzitě Karlově.

Pamatujete na debatu, jestli seriál Most pomůže od rasismu? Příští týden možná zastupitelé rozhodnou o odstěhování lidi do kontejnerů. Možná i dražších než oprava domů. Další generace bez šancí. Navíc Vsetín se dodnes soudí. I tenhle Most zaslouží debatu https://t.co/KRwKvbvEam — Daniel Prokop (@dan_prokop) June 21, 2019

„Čachry s cenami, odmítnutí rekonstrukce, na níž by šly získat dotace a chtěli na ní pracovat místní Romové. Účast lidí odsouzených za skupování hlasů a nikým nevolených populistů ve skupině rozhodující o Chánově, vyřazení místních,“ shrnuje problematiku sociolog na zjištění investigativní reportáže stránky a2alarm.cz, která na problém ukázala.