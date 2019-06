Vyrážíte na Letnou? Demonstrantům bude přát počasí, tropy poleví

Předpověď na neděli slibuje zpočátku dne převážně oblačno, na jihovýchodě Česka by se mohly objevit přeháňky nebo i bouřky. Od severozápadu ale bude postupně deště i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 23 až 27 stupni Celsia.

Ve čtvrtek teplota v Praze-Komořanech vystoupila téměř na 31 stupňů Celsia a i jinde v republice překonaly tropickou třicítku. Odpoledne se začaly objevovat bouřky, které byly místy i silné. V Pohorské Vsi na jihu Čech během bouřky napršelo přes 70 litrů vody na metr čtvereční. "Dnes už silné bouřky nebudou a o víkendu se mohou objevit v sobotu na jihu a východě území," uvedli meteorologové na facebooku.

Předpověď do konce června ukazuje, že se Češi ještě dočkají několika tropických dnů. Letos v červnu už takových dnů bylo 12 a meteorologové očekávají, že letošní červen překoná rok 2003, kdy v červnu bylo tropických dnů 17. Naopak v roce 1984 byl za celý červen jen jeden tropický den.

Meteorologové v posledních dnech upozorňovali na nízký obsah ozonu a velmi vysoké hodnoty UV indexu. Při jasné obloze byly hodnoty UV indexu vyšší než 7,5, přičemž hranice velmi vysokých hodnot začíná na sedmi a extrémně vysoká překračuje 11. Ještě dnes v poledne by se měly pohybovat v rozmezí od osmi do 8,5. Mírné zlepšení lze očekávat od soboty, kdy by UV index měl klesnout na sedm. Při velmi vysokých hodnotách UV indexu by lidé měli omezit pobyt na přímém slunci mezi 11:00 a 15:00 a používat pokrývku hlavy, sluneční brýle, lehké oblečení chránící co nejvíce pokožku a nezakrytá místa namazat krémy s vysokým ochranným faktorem.

Nedělní demonstrace na Letné má být největší ze série demonstrací za nezávislost justice, které už třetí měsíc organizuje spolek Milion chvilek pro demokracii. Podle organizátorů se jí možná zúčastní až 350.000 lidí. Poslední demonstrace na Václavském náměstí se zúčastnilo podle pořadatelů zhruba 120.000 lidí, požadovali demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO).

Na nedělní akci budou dohlížet desítky policistů, antikonfliktní tým, ale také stovka dobrovolníků Českého červeného kříže a koordinátor a krizový manažer záchranné služby. Zdravotní dohled bude mít deset stanovišť, kde budou zdravotníci ve vestách ČČK, a dále 24 zdravotníků v terénu. Na místě budou i dva stany, které budou sloužit k základnímu ošetření. Demonstrace začne v 16:30.