Kauza Brno-střed: Soud nepustil z vazby podnikatele Kaláška. Dle obhájce je zdrcen

Hála uvedl, že soud zamítl žádost jeho klienta o propuštění z vazby kvůli tomu, že by se Kalášek mohl skrývat nebo utéct. "Je to zdrcující. Můj klient se domníval, že pokud je vazebně stíhaný a omezený na svobodě z titulu možného ovlivňování svědků, tak po třech měsících se to prolomí a bude propuštěný na svobodu," uvedl Hála. Podle něj dal Kalášek záruky od slibu přes probační službu dohledu až po peněžitou záruku.

Hála upozornil i na to, že jeden ze spoluobviněných, který figuruje v řadě dalších kauz, je považovaný za důvěryhodnou osobu a může jezdit po světě, zatímco jeho klient stíhaný za minoritní záležitost je nadále ve vazbě. Směřoval tím na podnikatele Samana El-Talabaniho, který je jedním z devíti obviněných, ale má status spolupracujícího obviněného.

Policejní razie se na radnici Brno-střed uskutečnila v březnu. Policie obvinila devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Pět z nich putovalo do vazby, z nichž byli dva propuštěni a tři v ní zůstávají. Čtyři obvinění jsou celou dobu na svobodě.

Policie se při zátahu zajímala především o zakázky investičního odboru z minulého volebního období, kdy byl Švachula místostarostou Brna-středu a spadaly pod něj investice. V nynějším volebním období byl radním. Zastupitelstvo Brna-středu ho ale kvůli kauze odvolalo a vzdal se mandátu, hnutí ANO ho společně s Liškutinem vyloučilo ze svých řad a od případu se distancovalo.