Praha se chystá na obří demonstraci proti Babišovi. Zkolabuje doprava?

"V souvislosti se shromážděním může vyvstat situace, že budeme muset s ohledem na bezpečnost přistoupit k omezení silničního provozu na ulici Milady Horákové, nebo ji úplně uzavřít, kdy bychom vozidla odkláněli na jiné přilehlé komunikace," uvedl mluvčí Tomáš Hulan.

Zatím ale nepředpokládá, že by policie k takovému opatření automaticky přistoupila, pouze upozorňuje, že by mohlo nastat. "Pokud by se tak stalo, prosíme řidiče, aby respektovali pokynů policistů," dodal.

Na nedělní demonstraci na Letné bude dohlížet několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, dopravní a pořádkové služby a služby kriminální policie a vyšetřování. Policie v tuto chvíli neví o čemkoli, co by bylo důvodem pro nastavení jakéhokoli mimořádného opatření, uvedl dnes Hulan.

Spolek Milion chvilek, který nedělní demonstraci na Letné pořádá, očekává účast až 350.000 lidí. Na facebooku účastníky informuje o vhodném dopravním spojení MHD nebo vlaky a doporučených trasách na Letenskou pláň. Připojil také plánek místa, kde se bude protest konat, s vyznačením jednotlivých sektorů. Pláň je rozdělena na 12 sektorů oddělených bezpečnostními koridory plus zónu pro handicapované vpravo pod pódiem a zónu pro matky s dětmi. Na plánku jsou vyznačena také čtyři místa s toaletami, čtyři místa s pitnou vodou a dále rozmístění zdravotníků a obrazovek.

Dopravní podnik už dříve avizoval, že vzhledem k velkému počtu možných účastníků posílí v neděli od 14:00 do 17:00 a pak od 18:00 do 20:00 provoz metra na lince A v úseku Dejvická - Želivského. Mezi spoji tak bude interval jen tři až čtyři minuty. Podnik zároveň počítá s možnými problémy v MHD, a to zejména na nábřeží Edvarda Beneše, kde by mohl být omezen tramvajový provoz. Podnik cestujícím doporučil, aby při příchodu na akci i odchodu nespoléhali na nejbližší stanice metra a zastávky MHD, raději by měli zvolit vzdálenější zastávku a zbytek cesty dojít pěšky.

Demonstrace za nezávislost justice a lepší vládu na Letné začíná v neděli v 16:30.