V ČR útočil jeden z nejjedovatějších hadů. Kolem Bioparku Štít je opět rozruch

Policie, která vyšetřuje okolnosti případu, dosud zraněného chovatele kvůli jeho zdravotnímu stavu nevyslechla. Ve čtvrtek uštknutého chovatele přepravil vrtulník do specializované pražské nemocnice. Policie dříve uvedla, že šlo o velmi nebezpečnou zmiji paví, která patří k nejjedovatějším hadům.

"Cílem kontroly bude hlavně to, jak se (plazi) v Bioparku Štít objevili. Pro chov těchto jedovatých hadů má povolení v Praze. V naší databázi máme v zařízení, kde se to stalo, registrovaný pouze chov šelem a primátů," řekl ČTK ředitel krajské veterinární správy Aleš Hantsch.

Kontrola by se měla v bioparku uskutečnit příští týden. "Krajská veterinární správa vydala registraci pro Biopark Štít s tím, že jsme mu určili, jaká zvířata a v jakém množství tam bude moct chovat. Plazi jako druh v tom nejsou. Výsledek kontroly nebudu ale předjímat," řekl ČTK Hantsch.

Biopark Štít je soukromé zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhubením. Vznik zařízení spadá do poloviny roku 2014. Biopark chová lvy, tygry, levharty, pumu, kočkodany, lemury, makaky, různé druhy ptáků, dále želvy, koně, drůbež i kozy.

Biopark Štít se do povědomí veřejnosti dostal loni v červenci, když tam z klecí utekli dva tygři a jeden lev. Zvířata, která v bioparku pobývala dočasně v přepravní kleci na valníku, po jejich útěku uspali veterináři, nikdo nebyl zraněn. Policie případ odložila. Šelmy byly vyřazenými zvířaty z cirkusu od Berlína. Podle veterinářů biopark dostatečně nezajistil klec proti útěku šelem. Majitel bioparku dostal pokutu 30.000 korun za to, že je řádně nezabezpečil a další pokutu v řádech desítek tisíc korun za to, že dovoz zvířat řádně neoznámil úřadům.