Skandál přerovského politika. Po ženě vyžadoval chlípnosti, soud ho potrestal

Podle soudce Dostál využil v listopadu 2017 špatnou finanční situaci poškozené. Ke styku ji údajně přiměl v okamžiku, kdy přišel na schodek v tržbě. "Oba akty se opravdu mohly stát tak, jak je poškozená popisuje. Její výpověď je nepřímo podporována výpověďmi jiných svědků," uvedl soudce Jan Rektor. Jako zásadní označil to, že se u ní vyvinula posttraumatická psychická porucha, která svědčí o přítomnosti traumatu. "Poškozená byla přinucena nátlakem a okolnostmi, obžalovaný zneužil této situace," uvedl soudce.

Roli v rozhodování soudu hráli i znalci, kteří označili výpověď ženy za věrohodnou a vyvrátili teorii obžalovaného, že důvodem jejího trestního oznámení byla msta. "Neusilovala o potrestání, v tu chvíli jí šlo o bezpečí, říkala, že by jí jako zadostiučinění stačila omluva. Nevyplývá to pro mě jako motivace nějaké msty," uvedl tehdy znalec.

Dostálovi, který vinu po celou dobu popíral a tvrdil, že jde z její strany o akt msty kvůli zpronevěře peněz, původně hrozily až čtyři roky vězení. Trest uložený soudem je jen o něco mírnější, než žádala žalobkyně Šárka Pivodová. Naopak obhájce Petr Vavřík žádal zproštění. Ve své závěrečné řeči si několikrát spletl poškozenou s obžalovanou a označil ji za otrlou gangsterku.

Znovu poukázal na její dluhy. Považuje naopak za prokazatelné to, že se tato věc nestala. "Dozvídáme se, že paní poškozená plodila mnoho šokujících deliktů," uvedl Vavřík s tím, že ji snad ani není možné brát vážně. "Tam, kam přišla, několik let tráva neroste a všichni jsou z toho nešťastní," podotkl k tomu Dostál.

Podle obžaloby si muž pozval poškozenou 6. listopadu 2017 do bytu kvůli řešení jejího schodku v tržbě. Tam ji údajně svlékl, lákal ji do sprchy a požadoval po ní, aby ho orálně uspokojila. Žena na to přistoupila z obavy o práci, uvedla státní zástupkyně. Další incident se podle obžaloby odehrál o několik dní později přímo v pohostinství, kde ženu k sexuálnímu aktu údajně donutil obdobným způsobem.

Obžalovaný se stal přerovským radním loni 5. listopadu. O obvinění se začalo veřejně mluvit na dalším jednání zastupitelstva 19. listopadu, kdy na něj upozornili opoziční zastupitelé. Dostál rezignoval loni 6. prosince, kdy už byla podaná obžaloba.