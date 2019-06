Žádné drony nad Letnou. Úřad kvůli demonstraci zakázal bezpilotní letouny

Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan k tomu ČTK řekl, že policie úřad pouze informovala o tom, že podmínky, za kterých před časem vydal povolení pro lety dronů nad Letnou, se změnily, konkrétně že tam má být větší množství lidí, a nechala na jeho zvážení, jak k tomu přistoupí.

"A oni k tomu přistoupili tak, že povolení zrušili," řekl Hulan. Současně připomněl, že podle zákona se drony nesmí místu s velkým počtem lidí na určitou vzdálenost přiblížit.

Policie podle Hulana užití dronů při demonstraci neplánuje, pokud by k tomu musela přistoupit, má k tomu patřičné výjimky. "Muselo by se ale jednat o mimořádnou situaci, kterou by bylo nutno řešit neprodleně nebo by nebyla možnost ji řešit jiným způsobem," doplnil mluvčí. Policie bude mít k dispozici vrtulník.

V neděli se na pražské Letné uskuteční demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO), podle organizátorů se má protestu zúčastnit 200.000 až 350.000 lidí.

Úřad v běžných dnech vydává pro lety dronů nad Letnou povolení. Bez nich je jejich volný provoz z bezpečnostních důvodů zakázán, protože jde o hustě osídlenou oblast. V souvislosti s nedělní demonstrací ovšem úřad původně žádné povolení nevydal, případně je odebral. Dnes po konzultaci s policií nakonec dvěma nejmenovaným subjektům drony ve vzduchu dodatečně povolil, měly by se pohybovat nad stadionem Sparty.

Omezení bude podle úřadu trvat po celou dobu demonstrace, která by měla začít v 16:30. Úřad k tomu spolu s policií přistoupil kvůli možným bezpečnostním rizikům, které mohou vzhledem k velké účasti lidí soustředěných na jednom místě nastat.

V souvislosti s akcí jsou zaváděna i další bezpečnostní opatření. Policie upozornila na to, že může nastat situace, kdy přistoupí omezení dopravy v ulici Milady Horákové. Účastníkům proto doporučila využít městskou hromadnou dopravu. Na nedělní demonstraci na Letné bude dohlížet několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, dopravní a pořádkové služby a služby kriminální policie a vyšetřování.

Demonstrace, které pořádá spolek Milion chvilek, se konají v regionech i v Praze od konce dubna. Jejich pořadatelé vyčítají premiérovi zapletení do kauzy Čapí hnízdo, údajného dotačního podvodu, kde je premiér trestně stíhán. Kritizují i výměnu ministra spravedlnosti, což vnímají jako Babišovy snahy ovlivňovat v kauze justici.