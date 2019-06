Komunisti před 70 lety popravili generála Píku, z jeho dopisu před smrtí běhá mráz po zádech

V Plzni Píku připomíná po něm pojmenované náměstí na Slovanech s jeho pomníkem a čestný hrob. "Jsem přesvědčen, že jde o politickou vraždu ... Není ve mně zloby, nenávisti ani pomstychtivosti ... Studí mne však hořká lítost nad tím, že zmizela spravedlnost, pravda, snad jen dočasně, a šíří se nenávist, mstivost, zmizel smysl pro snášenlivost, pro svobodu myšlení a projevu," napsal v dopisu před popravou.

"O jeho smrti rozhodly tehdejší stranické orgány komunistické strany. Heliodor Píka se necítil nikdy jako pouhá oběť, nikdy nezradil hodnoty, za které vždy bojoval. Těmi byla demokracie a svoboda. Vždy vyznával ideály masarykovského Československa. Byl ideálem vojáka bránící demokracii proti totalitním režimům," uvedl při vzpomínkové akci u pamětní desky na zdi věznice primátor Martin Baxa (ODS).

Píka se narodil 3. července 1897 ve Štítině u Opavy. Po maturitě byl odveden k zeměbraneckému pluku. V rakousko-uherské armádě se dostal na ruskou frontu, kde v červenci 1916 přešel do ruského zajetí. Už na počátku října 1916 se přihlásil do vznikajících československých legií. S jejich částí odešel do Francie a jako poručík se vrátil do Československa. Studoval na francouzských vojenských školách. Od září 1932 byl vojenským atašé v Bukurešti a Turecku.

V březnu 1939 odešel na Balkán a stal se čelným představitelem odboje. V roce 1941 vedl československé vojenské mise v Sovětském svazu a měl zásadní podíl na formování východních jednotek. Po návratu byl povýšen na divizního generála, zúčastnil se mírové konference v Paříži. Poté byl zástupcem náčelníka hlavního štábu pro zpravodajství i mobilizačních plány.

Po únoru 1948 byl poslán na zdravotní dovolenou, ale již 5. května byl ve vojenské nemocnici zatčen a k 1. červnu přeložen do výslužby. Ve vykonstruovaném soudním procesu ho pražský soud 28. ledna 1949 uznal vinným z vojenské zrady a ze zneužití služební moci a odsouzen vedle ztráty hodnosti, vyloučení z branné moci, ztráty vyznamenání a čestných práv k trestu smrti provazem.

Dnes je to 70 let, co komunistický režim v Borské věznici popravil armádního generála Heliodora Píku.

Čest jeho památce. pic.twitter.com/9aZgDJ45W2 — Marek Ženíšek (@zenisek_m) 21. června 2019

Zásluhou jeho syna Milana Píky a jeho obhájce byl v roce 1968 proces obnoven a rozsudek v plné výši zrušen. Píka byl zbaven všech obvinění a rehabilitován. Plně občansky rehabilitován byl až po roce 1989. Na počátku 90. let mu byl propůjčen Štefánikův řád a in memoriam byl povýšen do hodnosti armádního generála.