Dáváte nohy na palubní desku? To nejmenší co se může stát je, že o ně přijdete

Od začátku roku do konce května zemřelo při dopravních nehodách v Česku 178 lidí, což je podle policejních statistik třetí nejnižší počet mrtvých od roku 1980. Podle dopravního experta Ústředního automotoklubu, Igora Siroty, je to díky tomu, že pasivní bezpečnost v automobilech stále roste, např. se zvyšují počty airbagů či zlepšují elektronické systémy.

Většinou za smrtelné nehody mohou lidé kvůli vlastní nepozornosti a zlozvykům. Jedním z nich jsou i natažené nohy na palubní desce. „Tam není nejmenší šance, ty nohy se zlomí na několika místech,“ řekl Radiožurnálu záchranář Robert Kameník, který už několik takových nehod viděl.

„Byly popsány i případy hasičů, kdy se nohy utrhly z kyčlí a skončily vzadu na sedačce. Ten člověk nemá nejmenší šanci na přežití,“ uvedl Kameník, podle něhož se jedná o zcela zbytečné úmrtí. Nebezpečí spočívá především v tom, že cestující si nohy pokládá zároveň na airbag, který při nehodě vystřelí.

Z ankety Radiožurnálu vyplynulo, že si nohy na palubní desku dávají především ženy. Mnohé z nich přiznávají, že ví, že by se to nemělo dělat, přesto tak činí, protože je to pohodlné.

Natažené nohy nejsou jediným proviněním, kterého se cestující dopouští. „Nejedná se pouze o nohy na palubní desce, ale také ležení napříč mezi zadními sedačkami nebo sezení spolucestujícímu na kolenou. To zásadně velmi zvyšuje riziko velmi závažného úrazu v případě dopravní nehody,“ uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Za největší zlozvyky řidičů považují odborníci telefonování za volantem či obecně věnování pozornosti něčemu jinému. Mezi další nešvary paří nepoutání se, nedávání směrových světel a podobně. „To už je potom řekněme důsledek toho, že se plně nevěnujeme řízení,“ uvedl Sirota.

Ačkoliv dle policejních statistik v prvních pěti měsících roku 2019 došlo v porovnání s rokem 2018 k poklesu počtu usmrcených (o 3 osoby, tj. o 1,7% ), těžce zraněných (o 130 osob, tj. o 15,2%) a lehce zraněných osob (o 782 osob, tj. o 8,7%), samotný počet nehod se zvýšil (o 924 nehod, tj. o 2,2%) a s tím i hmotná škoda ( o 81,9 milionů Kč, tj. o 3,2%).

Celkově v období od ledna do května 2019 Policie ČR šetřila 42 276 dopravních nehod, při kterých bylo 178 osob usmrceno, 725 osob zraněno těžce a 8 314 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 2,66 miliardy Kč.