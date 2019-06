Do Prahy se sjíždí první účastníci demonstrace, očekává se 350 tisíc lidí

Aktualizováno 14:57 — Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Na odpolední demonstraci proti vládě a za nezávislost justice na pražské Letné, která by podle představ organizátorů ze spolku Milion chvilek měla být největším protestem od roku 1989, se do hlavního města sjíždí lidé z celé republiky. Z Brna podle aktivistů míří na demonstraci nejméně 2000 lidí vlaky, autobusy i auty. Dva autobusy vezou lidi z Ostravy. Velká část nedělních vlakových a autobusových spojů do hlavního města je vyprodaná, velký zájem je i o večerní linky z Prahy. Tento zájem je však podle dopravců obvyklý. Chystaného protestu si všímají i zahraniční média.