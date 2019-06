ŽIVĚ: Kolabuje metro i mobilní sítě. Mohutná demonstrace na Letné ochromila Prahu

Protivládní demonstrace na Letné (00:00) | zdroj: ČTK

Podle zpravodaje ČTK na Letné mají lidé transparenty s nápisy: "Stydím se za svého premiéra i prezidenta" nebo "Babiš, to je známá firma", další nápisy zmiňují Babišovu údajnou spolupráci s komunistickou Státní bezpečnosti (StB) nebo žádající odstoupení premiéra. Cedule "Není tady žádný volný prostor" a další poukazují na očekávanou vysokou účast na demonstraci. Transparenty vyzývající k demisi a žádající nezávislost justice a veřejnoprávních médií vyvěsili také obyvatelé blízkého bytového domu. Před 16:00 byla plocha na Letné zaplněna asi z jedné čtvrtiny.

Pražský dopravní podnik začal částečně omezovat dopravu směrem k pražské Letné, na které se koná demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a za nezávislost justice. Metro přestalo zastavovat ve stanici Vltavská, lidé musejí k výstupu použít některou z okolních zastávek. Stanice metra Hradčanská je zcela zaplněna, na mostech a příchozích cestách k letenské pláni se tvoří fronty.

"Z důvodu nutného vyklizení přeplněné stanice vlaky oběma směry projíždí," uvedl na webu dopravní podnik s tím, že se porouchal eskalátor. Zcela zaplněn je podle fotografií redaktorů ČTK Štefánikův most a schody nahoru na Letnou. Pořadatelé ze spolku Milion chvilek na demonstraci očekávají 200.000 až 350.000 lidí, začala v 16:30. Podle představ organizátorů bude největším protestem od roku 1989.

V metru bylo na přestupní stanici C podle zpravodajky ČTK po 15:00 o poznání víc lidí než v jiné neděle. Řada lidí nesla stočené vlajky a transparenty. Alice Gelnarová s rodinou z Tišnova ČTK řekla, že na demonstraci přijela hlavně proto, že jí vadí trestní stíhání premiéra. Uvedla, že své jméno se říct nebojí, protože věří, že v Česku je zatím demokracie.

Impulzem pro sérii demonstrací v Praze i regionech, která dneškem vrcholí, byla v dubnu demise ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a výběr jeho nástupkyně Marie Benešové (oba za ANO). Kněžínek úmysl odejít z vlády oznámil den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo, kde mezi obviněnými figuruje i Babiš. Premiér případ označuje za politickou kauzu. Požadavky demonstrantů se postupně zaměřily na celou vládu a demisi premiéra.

Lidé na demonstraci do Prahy přijeli svými auty i veřejnou dopravou z celé České republiky. Někteří si objednali autobusy. Někteří účastníci speciálně na protest přijeli ze zahraničí. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes novinářům řekl, že nerozumí, proti čemu lidé demonstrují. Od svých příznivců cítí podporu a tím se chce řídit. "S Benešovou jsme udělali vše, abychom vyvrátili ty domněnky, splnili jsme i požadavky ohledně zákona o státním zastupitelství. Mrzí mě to, lidé protestují proti něčemu, co se nestalo a ani se nestane," uvedl Babiš. Po sobotní schůzce s prezidentem v Lánech řekl, že mu podporu vyjádřil prezident Miloš Zeman. Opozice ale v návrhu zákona o státním zastupitelství vidí posílení vlivu ministerstva spravedlnosti na výběr vedoucích žalobců.

Dosud největší demonstrací od roku 1989 je zřejmě protest z dubna 2012, který na Václavském náměstí pořádaly odbory s cílem zastavit reformy vlády Petra Nečase (ODS). Podle organizátorů se jí zúčastnilo až 150.000 lidí, policie jejich počet odhadla asi na 90.000. Na minulý protest proti Benešové a Babišovi na Václavském náměstí podle pořadatelů přišlo 120.000 lidí, podle Babiše odhadla policie počet účastníků na 90.000.

Demonstrací, které se konaly 25. a 26. listopadu 1989, týden po potlačení studentského průvodu na Národní třídě, se účastnilo na 800.000, respektive 500.000 lidí.