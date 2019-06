Na demonstraci proti Babišovi přijeli i Češi ze zahraničí

"Drážďany, kde žijeme dva roky, jsou blíž než Brno, takže to není problém. Přijeli jsme na první demonstraci, protože mám malé děti, takže jsme se nemohli těch předchozích zúčastnit," řekla ČTK paní Helena.

Podle ní se o dění v České republice v zahraničí zajímá hodně lidí a nebudou jedinou českou rodinou, která do Prahy kvůli demonstraci přijela z Drážďan. "Říkáme si, co se stane, když pan Babiš odstoupí a skončí hnutí ANO, protože si myslím, že s jeho pádem skončí. Máme pochopitelně obavy, aby ho nenahradil někdo ještě horší, aby neposílil třeba pan Okamura, to by nás vyděsilo. Ale na druhou stranu nemůžeme se bát, že přijde něco horšího. Chceme, aby byl premiér souzen. Pokud se nemá čeho bát, tak ať jde k soudu," sdělila.

Demonstrace na Letné prý není demonstrací proti výsledku voleb, jak často její účastníci slýchají. "I demonstrace patří k demokracii. A to, že někoho zvolíme na čtyři roky, neznamená, že budeme celé čtyři roky koukat na to, jak vládne. Když se nám něco nebude líbit, když budou dosazováni lidé, se kterými nesouhlasíme, tak máme nárok to říct," uvedla.

S imitací čapího hnízda na kloboucích přišly na Letnou paní Vlasta ze Žamberka s dcerou Soňou. "Nám vadí způsob, jakým to tady pan Babiš vede. Zadlužuje naši budoucnost a lifruje si peníze do svých firem. A přitom docházejí peníze na sociální služby. Navíc kazí naši pověst v zahraničí a v podstatě už tady nevládne, ale jenom se snaží zametat svoje průšvihy," vysvětlila důvod účasti dcera Soňa. "Bylo by potřeba, aby vzniknul precedens do budoucna, že takhle se to tady dít nemůže," dodala.

Pod modrou vlajkou Evropské unie, protože mimo jiné budoucnost Česka vidí v přijetí eura, stál poblíž pódia Petr Alexander Jetmar z Prahy. "Naši politici by se měli konečně přestat trefovat do toho, co nás vůbec nepálí, ale dělat to, za co jsou placeni námi občany. V první řadě se musejí postarat o to, aby naše děti neplatily ty šílené dluhy, které tady vznikají už třicet let. Možná je to horší, než jaké to bylo za bolševika. Já jsem bohužel také panu Babišovi naletěl a před šesti lety jsem ho volil v domnění, že bude nějaká změna. Teď ale dělá horší věci než to před ním. Prožírá naši budoucnost a kupuje si voliče, o důležité věci, jako že některé obce nemají vodu, se nestará," řekl. Nechápe, proč v období hospodářského růstu žije stát na dluh.

Demonstrace na Letné by mohla být největší od roku 1989. Organizátoři ze spolku Milion chvilek očekávají účast 200.000 až 350.000 lidí.