Na Letné zasahují záchranáři. Na demonstranty praží slunce, lidé kolabují

Vyplývá to z vyjádření mluvčí pražských záchranářů Jany Poštové na twitteru. Lidé protestující proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a za nezávislost justice dnes odpoledne zcela zaplnili Letenskou pláň. Na demonstranty praží slunce, ve stínu je 24 stupňů Celsia.

Jednatel firmy Pivo z Loun Radek Taraba přistavil po dohodě s pořadateli k areálu chladicí vůz s pitnou vodou, kterou si lidé mohou brát zdarma. Do Prahy přivezl 19 sudů a celkem 950 litrů vody. Zkušenost má z festivalů. Po organizátorech nechce peníze, protože to podle svých slov dělá z přesvědčení. "Babiš je zloděj a i s prezidentem je to ostuda," řekl ČTK Taraba.

Sektory vymezené pro účastníky protestu jsou zcela zaplněné, lidé postávají i na travnatých plochách až k místu, kde stával Stalinův pomník, a k vjezdu do tunelu Blanka na Špejcharu. Podle organizátorů ze spolku Milion chvilek přišlo na úvod demonstrace zhruba 250.000 lidí, od té doby však další protestující přibyli. Na další ze série protestů, která začala na konci dubna, lidé přijeli z celé republiky i ze zahraničí.