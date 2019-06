Na Letné demonstrovalo zhruba 260 tisíc lidí

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Dnešní protest proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a za nezávislost justice byl zřejmě největší demonstrací od roku 1989, jak avizovali jeho organizátoři ze spolku Milion chvilek. Demonstranti odpoledne zcela zaplnili pláň na pražské Letné a část přilehlého parku, podle předsedy spolku Mikuláše Mináře jich hned v úvodu dorazilo zhruba čtvrt milionu. Protest varoval před tím, kam se Česko pod Babišem a prezidentem Milošem Zemanem ubírá. Premiér s tvrzením demonstrantů, že by on či vláda zasahovali do nezávislosti justice, nesouhlasí.