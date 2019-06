Vysílání z demonstrace na Letné sledovaly statisíce lidí, kamera byla i v koši na jeřábu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vysílání z nedělní demonstrace na pražské Letné vidělo na kanále ČT 24 v průměru 245.000 diváků starších 15 let. To je 12 procent z těch, co byli v tu dobu, tedy mezi 16:30 a 20:00 hodinou, u televize.