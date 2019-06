V lovosickém jacht klubu explodovala loď, majitel je v kritickém stavu

Výbuch se ozval z lodě krátce po půl sedmé večer, následně začala hořet. "Na místo vyjely tři hasičské jednotky, z lodě hasiči vytáhli jednasedmdesátiletého muže, kterého předali záchranářům," řekl mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Požár hasiči zlikvidovali v 19:11.

Příčinou by mohl podle některých zveřejněných informací být výbuch propan-butanové lahve na lodi. "Příčina požáru se vyšetřuje, zatím žádná nebyla uvedena," uvedl Marvan.

Kromě jednasedmdesátiletého muže, který je členem klubu, na lodi nikdo nebyl. Na místě události byl v pondělí správce klubu Zdeněk Procházka. "Seděli jsme tady a najednou se ozvalo takové jako bouchnutí, popadli jsme hasičské přístroje a všechny je vystříkali, ale nebylo to nic platné," řekl ČTK. "Dělám to tu 55 let a nic podobného jsem nezažil," poznamenal. Podle něj byla loď zcela zničena, další plavidla požár nezasáhl.