Střelba před školou v Brně: Obžalovaný se u soudu kál, pak si vyslechl trest

Trenér Poláka při konfliktu odzbrojil a postřelil, také on se bude zpovídat ze svého jednání. Polák připustil, že se s trenérem pohádali a nadávali si. Uvedl, že se snažil, aby vrátná pustila jeho dítě do školní budovy, pak ale proti němu vyšel trenér v "bojovém postoji". Polák řekl, že začal ustupovat směrem na náměstí Svornosti a střílel nejprve jen do vzduchu.

"Uvědomuji si svoji míru spoluzavinění, stydím se za to, že jsem tak nadával na školu. Nelíbilo se mi, že musíme čekat venku. Připouštím, že tak se to řešit nemá a že to bylo nevhodné," uvedl dnes ve své závěrečné řeči muž. Připustil, že vyvolal slovní konflikt, ale poškozený ho podle něj fyzicky napadl.

"Já jsem zbraň nevytahoval jen tak, cítil jsem se ohrožený. Toho člověka jsem neznal, nevěděl jsem, proč na mě běží se zaťatými pěstmi," uvedl Polák. Řekl, že běžel pryč od školy a se zbraní manipuloval tak, aby nikoho neohrozil.

Státní zástupce Petr Bejšovec v závěrečné řeči uvedl, že klíčoví svědci u soudu oproti přípravnému řízení změnili své výpovědi a nyní lze na jejich základě jen těžko dovodit úmysl obžalovaného vědomě poškozeného usmrtit. Podle žalobce ale muž neadekvátním způsobem použil svoji zbraň. "Ani nepřipouštěl jinou variantu, že by se třeba mohl omluvit, a vytáhl zbraň. Nešlo o nutnou obranu," uvedl žalobce, který dnes navrhl muže uznat vinným jen z výtržnictví.

Soud mu vyhověl a uložil muži za výtržnictví rok vězení podmíněně odložený na dva a půl roku a propadnutí věci - dotčené pistole. "Nebylo prokázáno, že by obžalovaný vystřelil proti hlavě poškozeného, respektive proti obličeji, nešlo ale o míření na poškozeného," uvedla v odůvodnění předsedkyně senátu Andrea Svobodová. Podle ní nebyl prokázán úmysl poškozeného poranit či usmrtit.

Podle svědectví muž vystřelil dvakrát do vzduchu, jednou do země. Soudkyně také označila za nevěrohodnou výpověď trenéra, popisoval například odlišné místo střelby. Také on jako jediný podle soudu tvrdil, že mu poškozený mířil na hlavu. Obhajoba navrhovala přestupkové řízení.

Podle trenéra muž před budovou křičel a nadával. Dostali se spolu do sporu a Polák prý vytáhl zbraň. "Nejdřív střelil do vzduchu, pak namířil na moji hlavu a vystřelil znovu," řekl už dříve trenér. Za nejasných okolností Polák ještě znovu vystřelil, ale nakonec to byl on, kdo utrpěl vážná zranění. Trenér měl fyzickou převahu a zmocnil se zbraně.

Záchranáři Poláka odvezli do nemocnice v kritickém stavu. Trenéra policisté na místě zadrželi, obžalobě u soudu bude čelit i on. Jeho případ soud otevře později. Za pokus o zabití mu v krajním případě hrozí desetiletý trest.