Úžeh je to nejmenší. Teploty nad 35 stupňů zvyšují riziko infarktu, varuje lékař

"Teploty nad 35 stupňů mohou být rizikovým faktorem pro infarkt myokardu. Je to způsobeno zejména tím, že se pacienti dehydratují, sníží se jim tlak a může dojít i k poruše prokrvení koronárních tepen. Navíc mohou zvýšenou potivostí ztratit řadu minerálů," uvedl Kleissner. V posledních horkých dnech lékaři IKEM zaznamenali víc infarktů.

Half of Europe be like ... pic.twitter.com/oya3AZkDbD