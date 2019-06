Češi jsou vstřícnější k uprchlíkům? Nový průzkum překvapuje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Češi jsou oproti podzimu nepatrně vstřícnější k přijímání uprchlíků. V květnu se 31 procent lidí vyslovilo pro přijímání uprchlíků ze zemí postižených vojenskými konflikty do doby, než se budou schopni vrátit do země původu. V říjnu jich bylo pro 24 procent. Ubylo naopak odpůrců, a to z 68 procent na 63 procent. Vyplývá to z výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).