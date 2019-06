Češi, na dovolenou zapomeňte Jan Kraus má pro lidi špatné zprávy

S blížícími se prázdninami se Jan Kraus zaměřil na téma dovolených. „Tak jsem si říkal, že bych vám stručně řekl svých pár doporučení. Za prvé doufám, že nikam nepoletíte letadlem. Dneska už je to skoro společensky nepřijatelné, protože si poničíte ekologickou stopu a do konce života to nesrovnáte. To, jak zaprasíte oblohu jedním dlouhým letem, to je hrozné,“ varuje Čechy moderátor.

„Druhá věc je, kam byste létali. Vedro máte i doma. Takže nikam nepotřebujete. A autem bych taky nedoporučoval jezdit, protože naše dálnice jsou, jak víte, neprostupné. Tam se projet nedá. A ty zahraniční taky, protože tam je zase takový provoz, díky tomu, že jsou průjezdné, že se taky nedá projet,“ tvrdí Kraus.

Zbývá tak třeba vlak. Ani to ale není tak snadné. „Vlaky jsou v posledně době vyprodané, protože se jinde jezdit nedá. Nehledě na to, že vlak jezdí jen tam, kde jsou koleje, což je často nekomfortní. Takže bych vám letos výjimečně doporučil zůstat doma,“ shrnul moderátor.

„Pokud byste chtěli na chalupu nebo tak něco, tak dobře. Hlavně nechoďte do lesa, je tady teď nové africké klíště. Je tam kůrovec a my nevíme, jaký dopad má na člověka. Nedoporučuju ani chodit do rybníka, tam budou od zítřka sinice. Čili – buďte doma, občas se opláchněte. Nepouštějte si klimatizaci. Jak kvůli ekologii, tak hluku pro sousedy. A kdyby vám došla voda, tak se snažte zapomenout. Jinou radu nemám. Tak hezké léto,“ dodal Kraus.