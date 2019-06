Poutníci ve Velehradě uctí Palladium země české, má symboliku jako korunovační klenoty

"Palladium země české, dá se říci, je na úrovni korunovačních klenotů. Od palladia odvozujeme českou státnost, protože bylo předáno na Moravě, na symbolickém Velehradě, a posléze díky svaté Ludmile se dostalo do Prahy a ke knížeti České země svatému Václavovi, který si jej velice považoval," uvedl Kořenek. V celých českých dějinách podle něj byla palladiu vzdávána velká úcta.

S instalací originálu památky v Královské kapli baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje počítají organizátoři v 15:00, o 45 minut později jej nechají přenést na hlavní oltář. Po 18:00 poputuje zpět do kaple, kde jej budou moci poutníci až do půlnoci uctít. Na stejném místě jej budou moci zájemci zhlédnout i v pátek dopoledne, od 10:30 bude k vidění i na hlavní poutní mši.

Převoz a vystavování reliéfu budou ve Velehradě provázet přísná bezpečnostní opatření. Organizátoři chtějí podle Kořenka jeho představením připomenout mimo jiné 1150. výročí od smrti svatého Cyrila a jmenování svatého Metoděje prvním moravským arcibiskupem. Zároveň má vyzdvihnout 30. výročí svatořečení Anežky České.

Palladium země české, nevelký kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem, darovala podle legendy svatému Václavovi jeho babička svatá Ludmila, která ho prý dala zhotovit na radu svatých Cyrila a Metoděje. Český kníže jej údajně nosil celý život na prsou. Podle odborníků však zřejmě vzniklo až někdy v období od 80. let 14. století do konce 15. století.

Na konci třicetileté války se reliéfu zmocnili Švédové. Darovali ho do Vídně, odkud byl roku 1650 v triumfálním průvodu přenesen do Prahy a odtud pak definitivně do Staré Boleslavi.

Palladiu je připisována ochranná moc nad českými zeměmi. Dnes je trvale umístěno v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, vystavuje se pouze výjimečně. Od roku 2016 je národní kulturní památkou.