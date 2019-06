Muž vylákal z lidí 68 milionů. Dělal to fikaně, popsal podvedený. Soud vynesl trest

Devětadvacetiletý Strmiska podle obžaloby peníze od srpna 2012 do února 2014 vylákal zhruba od stovky lidí. Pod různými legendami peníze podle obžaloby vylákal jako investice ke zhodnocení, neměl ale v úmyslu je vracet. "Pan obžalovaný stvrdil podpisem převzetí částek a zavázal se k tomu, že budou i se zhodnocením vráceny. To ale neučinil," uvedl předseda senátu Miloš Žďárský.

Obžalovanému hrozil trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Státní zástupce v závěrečné řeči muži osmiletý trest navrhoval. "Dělal to fikaně. Dal jsem mu 5000 korun a on mi vrátil 6000. Později nabídl smlouvu na 100.000 a zpět jsem měl do měsíce dostat 110.000. Peníze jsem pak už ale neviděl," uvedl dříve jeden z podvedených.

Oproti předchozímu rozsudku soud muži uložil ještě jeden rok vězení navíc. "Důvodem navýšení byl postoj obžalovaného. Nesmířil se s tím, že by byl vinen, lituje nikoliv poškozené, ale sebe. Nedisponuje ani náznakem sebereflexe, že by byl za to jednání odpovědný," řekl soudce. Kromě trestu vězení soud muži uložil i povinnost vrátit peníze poškozeným, kteří se s nárokem náhrady škody přihlásili. Jde asi o 18 milionů korun.

Strmisku brněnský soud potrestal v listopadu 2017 sedmiletým vězením, podle rozsudku měl také vrátit peníze poškozeným. Strmiska byl v té době vedený jako uprchlý, soud zasedal v jeho nepřítomnosti. Obhajoba se proti rozsudku tehdy odvolala a věc dostal na stůl Vrchní soud v Olomouci. Strmisku mezitím policie zadržela a vrchní soud rozsudek v květnu 2018 zrušil, případ vrátil zpět k novému projednání. Brněnský soud musel vzhledem k vypátrání muže začít s procesem prakticky od začátku, znovu vyslýchal i svědky, kteří ve věci už vyslechnuti byli.