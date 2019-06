Tragédie na Vranovské přehradě: Muž zmizel pod hladinou, tělo našli až potápěči

"K tragické události vyjížděli policisté ve čtvrtek večer. Kolem osmé hodiny jsme přijali oznámení, že do Vranovské přehrady si šel zaplavat muž, který najednou zmizel pod hladinou. Na místo byly okamžitě vyslány další složky integrovaného záchranného systému a vyjeli také policejní potápěči," uvedla mluvčí policie Kamila Haraštová.

Několik minut po 23:30 pětatřicetiletého muže bez známek života objevili policejní potápěči asi 50 metrů od břehu v hloubce kolem 4,5 metru. "Policisté se případem nadále zabývají, ovšem již teď můžeme potvrdit, že cizí zavinění jsme neshledali," uvedla mluvčí.

Záchranáři ve čtvrtek odpoledne podle své mluvčí Michaely Bothové zasahovali i u biotopu na Brněnsku. "Topila se tam starší žena. Naši zdravotníci na místě navázali na laickou resuscitaci, rozšířili péči a ženu museli zaintubovat. Na řízené ventilaci ji pak letecky transportovali do nemocnice," uvedla Bothová. Doplnila, že za uplynulých 14 dnů se postarali o desítku pacientů po tonutí.

Ročně podle Bothové evidují záchranáři několik desítek případů tonutí, některé z nich končí tragicky. Lidé by ve vlastním zájmu měli dodržovat zásady bezpečného koupání. K tragickým koncům nebo velmi vážným úrazům vede často přeceňování sil nebo neznalost terénu. Nedoporučuje se ani kombinace alkoholu či jiných návykových látek s návštěvou vodních atrakcí. Koupající se děti by jejich rodiče měli mít vždy pod dohledem, týká se to i soukromých bazénů u domů.