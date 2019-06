V Praze bude 10. srpna "teplo", do ulice vyjde průvod homosexuálů Prague Pride

Festival s průvodem se konal poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byla přehlídka obscénní a nevkusně vnucovala ideologii homosexualismu. Pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něhož bylo nutné proti tomuto jevu bojovat. V dalších letech protestní akce postupně slábly. Odpůrci pro letošek zatím magistrátu žádné nenahlásili.

“People often say that rights for LGBT+ people are already equal. Well, there’s over 100 differences in legislation. We all have to pay the same taxes, to follow the same laws, so why don’t we have the same equal rights?” asks @JanaVychronova at #PBF2019