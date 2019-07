Přehled: Od 1. července se mění řada věcí. Co bude jinak?

Změna jízdních řádů

I tento rok dochází v létě k změně jízdních řádů. Dopravní podniky upozorňují své zákazníky, aby se na to připravili a zjistili si, co kdy jede či nejede. V Praze např. budou muset cestující počítat s výlukami autobusů, nicméně tramvaje by měly jezdit v zásadě tak jak doposud.

Co se týče vlaků, dopravci chystají zlepšení několika spojů. Týká se to např. trasy Praha-Žilina či Praha-Břeclav, které se prodlouží o Bratislavu. Leo Express chystá posílení cest do Krakova.

Autobusový dopravce FlixBus posílí v letním jízdním řádu své linky o desítky spojů týdně. Zvýšení frekvence plánuje zejména na trasách mezi Prahou a Brnem, Libercem nebo Karlovými Vary. Na některých linkách přidá i nové zastávky.

Omezení v dopravě

Letní měsíce obecně bývají v dopravě komplikovanější. Velký vliv na to má sezona dovolených, kdy se ve špičce snadno tvoří kolony. Letní měsíce ale též využívají silničáři k opravám dálnic. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto varuje, aby se řidiči připravili na omezení provozu.

Silničáři se chystají pracovat na víc než 40 místech. Dle ŘSD nejomezenější bude provoz na D1, kde budou probíhat práce na pěti úsecích. Omezeny budou i dálnice D11a D8.

Zrušení karenční doby

Od července dojde po deseti letech k zrušení třídenní karenční doby. Zaměstnanci už nebudou marodit první tři dny nemocenské „zadarmo“, ale nyní za ní budou znovu dostávat náhradu mzdy či platu. Zaměstnavatelé budou lidem vyplácet 60 procent základu příjmu.

Za to se jim snižuje sazba nemocenských odvodů z 2,3 procenta na 2,1 procenta. Stejný pokles je i u sazby pro živnostníky, kteří si platí nemocenské pojištění.

Zatímco odbory toto opatření hojně prosazovaly, zaměstnavatelé byli výrazně proti tomu. Argumentovali, že existuje značné riziko zneužívání. Požadovali proto zavedení elektronických e-neschopenek, ty však budou uvedeny v život až od ledna.