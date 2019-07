Kauza Brno-střed zasáhla i ODS. Obviněn další politik, má vazby na exministra Blažka

"Je obviněn z účasti v organizované zločinecké skupině, ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku. Vazbu jsem v jeho případě nenavrhl, v pátek byl propuštěn na svobodu," uvedl státní zástupce Radek Mezlík.

Na dalšího obviněného upozornil ke konci minulého týdne server SeznamZprávy. Podle zdrojů MfD se do hledáčku vyšetřovatelů dostal podnikatel a dlouholetý zastupitel ODS Brna-sever Jiří Hos. Na něj podle listu nejspíš ukázal další obviněný podnikatel Pavel Ovčarčin, kterého soudce minulý týden pustil po třech měsících z vazby.

Šestapadesátiletý Hos byl od roku 2006 radním městské části a od prosince 2013 do března 2015 dokonce místostarostou pro informatiku, školství, kulturu a sport a také investiční výstavbu. Uspěl i v loňských komunálních volbách ze čtvrtého místa na kandidátce, ale ODS se nakonec do vedení radnice nedostala, uvedl list.

Hos má podle MfD nadstandardní vztahy s poslancem a exministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem, s nímž seděl i v celostátní výkonné radě ODS. Byl podle listu spojený také s odkupem pozemků za Vaňkovkou od městské společnosti Jižní centrum Brno.

V roce 2008 se stal jako spoluvlastník firmy Brno New Station Development (BNSD) nájemcem budovy hlavního nádraží a všech přilehlých pozemků - to vše na 40 let a za značně výhodných podmínek, píše MfD. Z firmy v roce 2017 odešel a v minulém roce se dostal do insolvence. Podle jeho slov to bylo právě v souvislosti s působením v BNSD, uvedl list.

Policejní razie se na radnici Brno-střed uskutečnila v březnu. Policie krátce po ní obvinila devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů.