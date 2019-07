Hasiči zažívají opravdové peklo: Při požárech ve vedru hrozí kolaps a opaření zevnitř

Potřeba častého střídání byla i důvodem, proč při nedělním požáru střechy skladu pneumatik v Libni bylo na místě zhruba pět desítek hasičů včetně dobrovolných. K požáru vyjeli v neděli po 19:00, kdy meteorologové v Praze naměřili nejteplejší den za posledních 244 let. Bylo 37,9 stupně Celsia. Poslední jednotka hasičů z místa požáru odjela dnes ve tři hodiny ráno.

Výbavu pražských hasičů Kavka označil za slušnou. Mají speciální funkční trika, která dopady horka částečně eliminují. "V tomhle extrému ale ani sebelepší funkční triko nepomůže," dodal. Zásah v takovém horku, jaké panovalo v neděli, je velmi náročný. Hasiči jsou na to ale podle Kavky zvyklí. Střídají se po deseti až 15 minutách, aby si odpočinuli.

"Každý zkušený hasič už ví, kdy potřebuje vystřídat, kdy by mohl mít nějakou krizi. Někdo vydrží déle, někdo méně, kluci si to sami hlídají," popsal Kavka. Tepelný pocit v zásahovém obleku je podle Kavky podobný, jako by byl člověk oblečený ve vedru jako sjezdový lyžař. Při odpočinku, který trvá asi čtvrt hodiny, mají hasiči povoleno oblek sundat.

Velké riziko pro hasiče představuje také možné opaření zevnitř. "Ve chvíli, kdy je hasič zpocený, mokrý pod kabátem a měl by jít do nějaké extrémní teploty, tak tam může dojít k opaření zevnitř. Pot začne být horký," popsal Kavka. Důležité je také dodržovat pitný režim, s čímž hasičům při nedělním zásahu pomáhal Český červený kříž.

Náročný podvečer zažilo v neděli i operační středisko hasičů. Kromě požáru v Libni hořelo po 20:00 ještě v trafostanici v Teplárenské ulici. Operační středisko proto muselo jednotky odvolávat a posílat je jinam. "Je to jako řízení letového provozu, ale u hasičů," zmínil Kavka.

Požár v Libni napáchal podle předběžných odhadů asi dvoumilionovou škodu. Plameny zasáhly střechu budovy v ulici Na Kopečku o rozměrech asi 30 krát 30 metrů. Z místa požáru stoupal zdálky viditelný černý kouř. Chemici, kteří měřili koncentraci škodlivin ve vzduchu, doporučili lidem z okolních domů nevětrat. V průběhu požáru škodliviny odezněly. Příčina vzniku požáru zatím není známa. Na místě požáru bude dnes dopoledne vyšetřovatel.