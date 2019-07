Útok na Jakla v metru? Výpovědi aktérů se rozcházejí, podezřelý je i Klausův muž

Aktualizováno 13:13 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražská policie předala případ údajného napadení někdejšího tajemníka bývalého prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla do přestupkového řízení. Uvedla to dnes Česká televize (ČT). Ze spáchání přestupku jsou podle ní podezřelí Jakl i devětadvacetiletý muž, který se s bývalým tajemníkem dostal do potyčky. Incident tak nyní posoudí Úřad městské části Praha 1. Jakl v loňských senátních volbách kandidoval v Praze 2 za SPD Tomia Okamury.