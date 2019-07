Do babyboxu v Havířově někdo odložil chlapce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do babyboxu v nemocnici v Havířově na Karvinsku někdo odložil několikaměsíčního chlapce. Během krátké doby jde o druhé dítě odložené do tohoto babyboxu. ČTK to dnes oznámil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.