Romové mají vstup na koupaliště zadarmo? Je to falešná zpráva, tvrdí města

„Úřady práce hradí klientům hmotné nouze taxíky na nákupy do supermarketu a také vstupenky na koupaliště. No jo, Romové si zase léta užijí,“ tvrdí v jedna z diskutujících. Jedná se však o hoax neboli falešnou informaci.

„„Vstupné zdarma pro Romy na naše koupaliště je samozřejmě nesmysl, nic takového není. Lidé tyto nepravdy rozšiřují z důvodu vyvolání negativních emocí. Naopak jsme na koupališti v Brné zaměstnali dva romské plavčíky, na které máme samé pozitivní ohlasy," řekl serveru Deník.cz ředitel Městských služeb Ústí nad Labem Martin Mata.

Informaci vyvrátila i mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. „Vstupné na koupaliště mají zdarma pouze zaměstnanci technických služeb,“ upozorňuje. „Celý příběh je smyšlený a neslouží ničemu jinému než k eskalaci sociálního napětí,“ dodává.

Mluvčí Úřadu práce ČR, Kateřina Beránková zdůrazňuje, že úřad nesmí rozlišovat žadatele o dávky podle barvy pleti nebo příslušnosti k určitému etniku. Těm, kterým vznikne zákonný nárok, jsou přiznány dávky hmotné nouze či dávky sociální pomoci, mezi kterými se ale v žádném případě nevyskytuje příspěvek na bazény zdarma. „V tomto případě tedy jde o typický příklad poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv,“ myslí si Beránková.

Sedláčková upozorňuje, že v Mostě se též šíří hoaxy o tom, že město platí Romům cesty zdarma městkou hromadnou dopravou. „Zdarma jezdí autobusem všechny mostecké děti do 15 let a potom důchodci od 65 let, nezohledňují se žádná další kritéria,“ vysvětlila Deníku.cz. Za falešné označila i zprávy, že město Romům kupuje lednice.

Další falešnou zprávou je, že Romové jezdí zadarmo taxíkem. Podle učitelky Základní školy v Chanově, Adriany Kotlárové, je sice pravda, že Romové jezdí poměrně často taxíkem, je to však z důvodu větší finanční dostupnosti.

„Sedmimístný taxík je pro obyvatele Chanova finančně výhodnější než běžný autobus. Když se domluví třeba pět lidí, tak ušetří. Jízdenka na autobus stoji z Chanova 17 korun, jezdí dvakrát za hodinu. Soukromým taxíkem mohou jet z Chanova kdykoli a zaplatí dohromady 40 až 50 korun do Tesla. Mimo Chanov je pak taxislužbou základní sazba po městě 50 korun. Pokud pojedou čtyři lidi autobusem, zaplatili by 68 korun,“ vysvětlila Kotlárová.

Server Romea připomíná, že falešná zpráva o vstupu Romů do mistního Aquadromu zdarma se vyskytla před pěti lety. Technické služby Most, které ve velké míře právě Romy zaměstnávají, tehdy vysvětlily, že její zaměstnanci, mezi kterými je mnoho Romů, mají po předložení zaměstnanecké průkazky vstup zdarma, všechny ostatní služby v areálu jsou však za útratu. „Technické služby jsou jedním z velkých zaměstnavatelů občanů z romské komunity, což může vyvolávat mylný dojem, že určitá skupina občanů města má na Aquadrom bezplatný vstup," uvedla společnost.

Falešné zprávy tohoto druhu nejsou jen doménou Severočeského kraje. V Havířově v Moravskoslezském kraji se v roce 2010 též šířil hoax, že Romové mají vstup na letní koupaliště zdarma. Tato zpráva se šířila i přesto, že jí rok předtím magistrát vyvrátil.