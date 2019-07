Dostane se Krupka do UNESCO? Hornické město s napětím očekává výsledek nominace

Výbor zasedá od 30. června do 10. července, jeho delegáti postupně probírají 36 nominovaných kulturních a přírodních památek, které se chtějí na prestižní seznam dostat. "Vše probíhá v absolutním utajení, nebudeme vědět výsledek dřív, než se oficiálně vyhlásí," uvedl mluvčí Krupky Milan Křivohlavý.

Do Baku míří z České republiky zástupci vedení Krupky. "Předpokládáme, že výsledek budeme znát vzhledem k časovému posunu v noci na pondělí," uvedl Křivohlavý. Krupka připravuje k výsledkům na úterý tiskovou konferenci.

V novodobé historii půjde podle Křivohlavého o naprosto výjimečnou událost, která by se do budoucích časů nesporně projevila pozitivně v mnoha oblastech místního života a rozvoje města.

"Není to zdaleka jenom prestižní záležitost, což potvrzují zkušenosti z dosud dvanácti UNESCO památek, zapsaných od roku 1992 z území České republiky. Bylo by to také potvrzení mimořádné hodnoty a uznání významu této části Krušných hor v kontextu celého kulturního a přírodního dědictví ve všech světadílech," uvedl Křivohlavý.

Poslední zápis pro Českou republiku je starý 16 let, kdy se na seznam dostala Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči.

Projekt nominace Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří je výsledkem mnohaleté spolupráce české a saské strany s počátky v roce 1998. Na české straně je nominováno šest lokalit, tedy Hornická kulturní krajina Jáchymov, Hornická kulturní krajina Abertamy, Boží Dar a Horní Blatná, Hornická kulturní krajina Krupka, vrch Mědník, vápenka v Háji u Loučné pod Klínovcem, národní kulturní památka Rudá věž smrti u Ostrova, a na německé osm míst, zahrnujících 44 krajinných nebo městských areálů a 500 jednotlivých objektů.