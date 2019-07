V Praze se někde může zdvojnásobit daň z nemovitosti

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz / ČTK

Městské části v Praze mají různé postoje k návrhu magistrátu dát radnicím možnost ovlivňovat výši daně z nemovitosti. Některé plánují nechat daň pro majitelé bytů a domů na stávající úrovni, jiné ji chtějí zdvojnásobit. Vyplývá to z ankety ČTK. Připravovaná vyhláška počítá s tím, že se takzvaný místní koeficient pro výpočet daně zvedne ze stávající nejnižší hodnoty jedna na stupeň dva z pěti možných. Radnice by zároveň dostaly možnost samy si určovat výši tzv. velikostního koeficientu, čímž by mohly ovlivnit reálnou výše daně. Pro komerční nemovitosti by se v případě schválení návrhu daň zvedla na dvojnásobek.