Dívka na Vyškovsku zahlédla pumu, policie zalarmovala starosty

Policie oznámení o spatření kočkovité šelmy přijala ve středu večer. Zvíře připomínající pumu údajně spatřila čtrnáctiletá dívka v katastru obce Dětkovice za požární nádrží. Policisté informovali starostu obce, aby o možném výskytu šelmy vyrozuměl místní. "Dívka měla pumu spatřit již v úterý. Zvíře bylo plaché, nijak neútočilo," uvedla mluvčí.

Policie informaci převzala s prodlevou, a proto se zvíře nepodařilo dohledat. "Na místo byl povolán také zoolog. Ten se dnes vyjádřil ke stopám, které zde zvíře zanechalo. Podle něj se opravdu mohlo jednat o uvedenou kočkovitou šelmu," uvedla mluvčí.

"Vyrozumění od policie jsme dostali, upozornili jsme naše občany. Máme aplikaci hlášení rozhlasu, takže těm, co jsou registrovaní, přišel e-mail a textová zpráva, rozhlasem jsme to i vyhlásili. Dávali jsme doporučení nejvyšší možné opatrnosti při pohybu v lesních prostorách. Volali jsme i do lesního družstva, aby si jejich zaměstnanci dávali v lese pozor," řekl ČTK místostarosta sousedních Švábenic Tomáš Šváb.

Kdyby někdo pumu spatřil, policie doporučuje okamžitě kontaktovat tísňovou linku 158.

Puma americká se podle několika svědectví několik týdnů pohybuje na rozhraní Jihočeského kraje a Vysočiny. Lidé ji před časem zahlédli na Jindřichohradecku a následně v Želivi na Pelhřimovsku. Podle policie není vyloučeno, že v případě Dětkovic by mohlo jít o tu samou šelmu. Zatím není známo, jak se šelma do přírody dostala. Policisté se domnívají, že patrně uprchla neznámému chovateli.