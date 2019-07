Australan skočil z Karlova mostu do Vltavy, tam se popral s policisty

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Šestadvacetiletý Australan dnes po půlnoci skočil nahý z Karlova mostu do Vltavy, kde se snažil 20 minut uplavat policistům, strážníkům a hasičům. Po vytažení z vody byl předán do péče zdravotníků, kterým chtěl ze sanitky také utéct. Před skokem zřejmě někomu vytrhl z ruky mobilní telefon. Ukázalo se, že muž byl pod vlivem omamných psychotropních látek, v současné době je na detoxu. ČTK to řekl policejní mluvčí Tomáš Hulan.