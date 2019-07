21 let staré vraždy samopalem: Před soudem v Praze stanul Číňan

Číňan Chuej Čung dnes u pražského městského soudu popřel zastřelení dvou krajanů z roku 1998. Uvedl, že neměl důvod muže zabíjet a že se o jejich vraždě v českém hlavním městě dozvěděl až po svém návratu do Číny. Obžaloba však tvrdí, že Čung do vlasti uprchl poté, co čin provedl. Česká justice ho v jeho nepřítomnosti uznala vinným a potrestala ho 12 lety vězení. Nový proces se koná proto, že Čunga dopadlo a vydalo Japonsko.