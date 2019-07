Kamioňáka na Frýdecko-Místecku vyděsily divné zvuky, vezl uprchlíky

Makedonský řidič kamionu uvedl, že si všiml neobvyklých zvuků vycházejících z nákladového prostoru. Dostal strach a požádal o pomoc pracovníky čerpací stanice na Frýdecko-Místecku, kteří pak zavolali policii.

"Osoby se ukrývaly v nákladovém prostoru vozidla, aniž by o nich řidič věděl, cestou si ani nevšiml žádných podezřelých okolností," uvedla mluvčí. Dodala, že všech pět mužů ve věku okolo 20 let policistům cizinecké policie řeklo, že jsou z Afghánistánu.

Policisté ověřovali jejich totožnost osob a kontaktovali tlumočníka. Nyní zjišťují, za jakých okolností se dostali do vozu. "Z dosud zjištěných okolností vyplývá, že cizinci na území státu vstoupili neoprávněně, bez cestovního dokladu, platného víza či jiného povolení," řekla mluvčí. Dodala, že všechny s největší pravděpodobností čeká návrat do země, odkud do ČR přicestovali, případně do země, kde požádali o azyl. V tomto případě do Bulharska, Řecka či na Slovensko.