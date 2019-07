Zemřel reportér Českého rozhlasu Jaroslav Skalický, bylo mu 63 let

— Autor: Michal Svoboda / EuroZprávy.cz / ČTK

V neděli zemřel dlouholetý reportér Českého rozhlasu Jaroslav Skalický, bylo mu 63 let. Do tehdejšího Československého rozhlasu nastoupil v roce 1981, po pádu totality byl parlamentním zpravodajem a později působil v ekonomické redakci. Posluchači slyšeli jeho komentář po mnoho let při přímých přenosech slavnostního předávání státních vyznamenání 28. října. Doménou Skalického byly reportáže, kterým se věnoval i v České televizi. O úmrtí Skalického informoval ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný.