Prozvonilo vás neznámé číslo? Voláním zpět můžete přijít o stovky korun

Podle televize Nova, která na tyto případy upozornila, je přijetí hovoru ze zahraničí, jako i zavolání zpět, zpoplatněno. Telefonní operátoři však zákazníky ujišťují, že pokud člověk přijme hovor z ciziny a nachází se v ČR či EU, nic neplatí.

Zpoplatněn je však hovor nazpět a to podle cen volání do zahraničí. Člověk, který skočí na manipulace podvodníků, tak může přijít o stovky korun. Běžná sazba za minutu volání z Česka do většiny exotických zemí je dle serveru iDNES.cz asi 40 korun. Odcizené peníze nelze získat zpět.

Telefonní operátor Vodafone na svých stránkách upozorňuje, že tomuto podvodnému prozvánění se říká "wangiri" a nelze mu zcela zabránit, protože podvodníci zkoušejí čísla zcela náhodně prostřednictvím automatických botů.

Telefonní operátoři i policie se snaží situaci průběžně monitorovat a podvodná čísla blokovat, aby na ně nebylo možné volat zpět. Doporučují lidem, aby, pokud běžně do zahraničí nevolají a bojí se, že by omylem zavolali zpět na takové podvodné číslo, si volání do zahraničí zablokovali na stránkách telefonních operátorů úplně.

Zda se jedná o číslo ze zahraničí, lze poznat z předvolby. Telefonní operátoři a policie proto radí, aby si lidé dávali pozor na telefonní čísla začínající jinými předvolbami než +420 (oficiální česká předvolba). Jedná se například o čísla +225, +247, +371. +211, +678 a další.

Chybu lze udělat velmi snadno. Mnohá čísla, které podvodníci používají, totiž začínají stejně jako pražské koncové stanice, tedy mají dvojku na začátku. Může to tedy snadno zmást. Ty české ale vždy začínají na +420, nikoliv na +225 a podobně.