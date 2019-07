Čeští potápěči překonali rekord. Neuvěříte, jak dlouho vydrželi pod vodou

"Nejhorší je tam obrovská vlhkost. Všechno je mokré, včetně spacáku. Na druhou stranu ale musím poděkovat týmu podpory, protože bez něj by to nešlo. Lidi na hladině fungovali a nosili, co bylo potřeba. Během pobytu jsme měli na programu výstupy, při kterých jsme chodili ven z kabiny, kontrolu prostředí či vzájemnou komunikaci s hladinou," řekl krátce po vynoření Vondrášek.

Potápěči v kabině nazývané keson během týdne zkoušeli různé technické i technologické postupy při dlouhodobých pobytech v uzavřeném prostředí bez možnosti okamžitého výstupu. Dalším cílem vědecko-sportovního experimentu bylo pokusit se o co největší soběstačnost v prostoru pod vodou. "Všechno se musí vyhodnotit, závěry teď ještě nejsou. Ani je nevidíme, je tam miliarda dat, které se musejí zpracovat. Týkají se třeba efektivity lidského pohybu pod vodou či spánkových rytmů," uvedl Vondrášek.

Podvodní kabina má průměr přes dva metry, výšku více než šest metrů a výtlak zhruba 29 tun. Dovnitř se vejde naráz až osm potápěčů. Do bývalého žulového lomu byla umístěna v roce 2014.

"Sledovali jsme také veškeré fyziologické změny, které se na nás děly. Měli jsme tam oxymetr, který nám měřil hladinu nasycení organismu. Zjistili jsme, že opravdu po 48 hodinách už jsme byli plně nasycení, a to i ty nejspodnější tkáně, které se sytí nejdéle," řekl Gabriel.

S pokusy s pobytem člověka pod vodou začal v 60. letech minulého století francouzský oceánograf Jacques-Yves Cousteau. Jeho rekord v podobě 30 dnů prožitých pod hladinou překonal v roce 2014 o jeden den jeho vnuk Fabien. V bývalém Československu se uskutečnil podobný experiment v roce 1967. V rámci projektu s názvem Permon strávili jeho aktéři Vilém Kocián a Vladimír Geist v zatopeném lomu ve Svobodných Heřmanicích v nynějším Moravskoslezském kraji v hloubce 25 metrů pod hladinou 102 hodin.