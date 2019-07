Olomoucký arcibiskup Graubner odjel na Ukrajinu, chce podpořit věřící při národní pouti

Pouť v Zarvanycji je letos věnovaná 30. výročí vystoupení ukrajinské řeckokatolické církve z ilegality a také modlitbě za mír na Ukrajině. K poutníkům, kteří přijdou s planoucími svíčkami v procesí na náměstí u katedrály v Zarvanycji, promluví olomoucký arcibiskup během hlavní bohoslužby o sobotní noci 13. července v jejich rodném jazyce.

"Na Ukrajině jsem byl krátce jen při papežské návštěvě sv. Jana Pavla II. ve Lvově. S Ukrajinou spolupracujeme už léta. Studovali u nás někteří jejich kněží, jeden z nich je už biskupem, drobnými dary jsme podporovali budování jejich kněžského semináře," uvedl arcibiskup.

Na Ukrajině Graubner zůstane do 17. července, navštívit chce i místa, kde ACHO dlouhodobě pomáhá. Zavítá tak například do dětského domova v Bortnykách, do vesnice Lopatyn, kde ACHO podporuje děti v nouzi, ale i do charit v Ternopilu a Kolomyji, doplnil ředitel ACHO Václav Keprt, který arcibiskupa na cestách doprovodí.

ACHO začala pomáhat na Ukrajině krátce po roce 1990. Organizovala zásilky humanitární pomoci a ozdravné pobyty dětí zasažených černobylskou katastrofou v českých rodinách. Dále pomáhala řešit problém dětského bezdomovectví. V současnosti působí v Bortnykách, Lopatynu, Ternopilu a Kolomyji. Charitě Mariupol poskytuje humanitární pomoc pro lidi zasažené ozbrojeným konfliktem na východě země.