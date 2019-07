Bouře s krupobitím, jakou Olomoucko nepamatuje. Škody už přesáhly 100 milionů

Česká pojišťovna má z celého Olomouckého kraje zatím nahlášeno více než 1800 škod za zhruba 100 milionů korun. "Ze samotné Olomouce jsou nahlášeny škody za 85 milionů korun. Největší škody způsobilo krupobití, a to za zhruba 94 milionů korun. Kroupy ničily především střešní krytiny a konstrukce střech, fasády či střešní okna," řekla ČTK mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Blesk💥⛈ v Bohuňovicích na Olomoucku zapalil blesk fasádu na rodinném domku, naštěstí nedošlo k většímu rozšíření! Zasahují 3 jednotky, uhašeno a probíhá kontrola termokamerou! pic.twitter.com/F7gnOd9FmJ — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) 1. července 2019

Značné škody podle Buriánkové napáchaly velké kroupy na automobilech. "Z Olomouckého kraje máme nahlášeno více než 1100 poškozených aut, drtivá většina přímo z Olomouce," uvedla mluvčí.

Pojišťovna Generali v Olomoucí a okolí po bouřce eviduje téměř 700 škod za bezmála 30 milionů korun. "Co do počtu to představuje přes 60 procent všech škod nahlášených našimi klienty z celého území České republiky," řekl ČTK mluvčí pojišťovny Generali Jan Marek.

Na Olomoucku Generali po krupobití zaznamenala šest stovek poškozených automobilů. "Jde o značně vysoké číslo, kvůli kterému jsme zřídili speciální prohlídkové místo. Klienti ho najdou v areálu společnosti Artcom Group v Bystrovanech. Každý všední den tam našich pět pracovníků v intenzivním režimu prohlédne několik desítek vozidel," podotkl Marek.

Kroupami poškozené vozidlo si mohou ve firmě Artcom Group nechat prohlédnout také klienti České pojišťovny. "Vozidla prohlížíme venku a vzhledem ke specifickému poškození vozů po krupobití nelze tyto škody důkladně dokumentovat za deště. Řidičům bychom tak doporučili, aby zvážili návštěvu prohlídkového místa ve dnech, kdy prší. Je totiž možné, že prohlídku jejich poškozeného vozu nebude možné provést a budeme je muset požádat o návštěvu v jiný den," upozornila Buriánková.