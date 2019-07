Bouře v Řecku: Jsou dovolené Čechů v ohrožení? Nové informace

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo zahraničí po středečních bouřích s krupobitím na poloostrově Chalkidiki, při nichž zemřeli i dva čeští turisté, nezpřísňuje doporučení pro cesty do Řecka. Jde o živelní pohromu, nikoli o trvalé zhoršení situace, zdůvodnila ČTK tento krok mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová. Celkem zemřelo nejméně šest zahraničních turistů, zhruba stovka lidí byla zraněna. Velká část poloostrova je bez elektřiny, dodávky by podle řeckého deníku Kathimerini měly být obnoveny do dnešního večera.