I zlomenina vás může zruinovat. Co dělat, když se v zahraničí zraníte nebo onemocníte?

Češi rádi cestují. Například podle průzkumu Českého statistického úřadu průměrný Čech starší patnácti let v roce 2018 někam cestoval aspoň čtyřikrát. Zájem o cesty do zahraničí se meziročně opět zvýšil a roste nepřetržitě už čtyři roky. V roce 2018 cesty do zahraničí tvořily 25 procent všech cest. Stejně jako doma ale může člověk v zahraničí snadno onemocnět nebo se zranit.

Produktový ředitel pojišťovny Slavia Ladislav Bělina v takovém případě doporučuje ihned kontaktovat asistenční službu, která vždy poradí další postup. "Pracovníci na asistenční lince poradí nebo pomůžou v počáteční orientaci. Zjistí aktuální stav a také, jestli už máte zajištěné ošetření nebo nikoliv," vysvětlil Bělina pro EuroZprávy.cz. Asistenční služba podle něj nabídne klientovi smluvní zdravotnické zařízení nebo nejbližší veřejné zdravotnické zařízení.

Když jsou zranění nebo nemoc vážné, asistenční služba podle Běliny jedná se zdravotnickým zařízením samostatně a v tom případě klient za ošetření neplatí. V méně závažných případech klient hradí ošetření sám a výlohy mu pojišťovna proplatí zpětně. "Proto je dobré asistenci kontaktovat co nejdříve. Není třeba mít obavy, že se bude jednat o zbytečný telefonát," upozornil Bělina.

Pokud kvůli zranění nebo nemoci nemůže turista dokončit dovolenou, podle mluvčí Evropské pojišťovny ERV Lucie Fiedlerové mu asistence pojišťovny s organizací návratu domu pomůže. Postará se o transport nepohyblivého pacienta a uhradí všechny dopravní náklady.

Klienti by podle Běliny měli pamatovat, že po návratu z cesty musí poskytnout pojišťovně všechny doklady, vztahující se k ošetření v zahraničí.

Podle Fiedlerové by se klienti měli vyhýbat hotelovým ordinacím. "Nejsou často dostatečně technicky vybaveny, navíc v některých můžete narazit i na nedostudované lékaře," vysvětlila pro EuroZprávy.cz. Doporučila také vždy volat asistenci z vlastního telefonu.

„Zaznamenali jsme případy, kdy hotelový lékař zavolá sám a spojí klienta s falešnou asistencí, která potvrdí, že náklady uhradí, ale ve skutečnosti je pak klient hradí sám," vysvětlila Fiedlerová.

Dalším úskalím může být neznalost cizích jazyků. Podle Běliny v takovém případě může klient komunikovat s lékařem přes asistenční službu. "Operátor na lince se bude snažit pomoct alespoň v základních věcech. Samozřejmě nemůže zcela nahradit tlumočníka," vysvětlil Bělina. Podle Fiedlerové v mnohých klinikách v nejčastěji navštěvovaných turistických destinacích jsou přítomni česky mluvící lékaři.

Některé cestovky dnes navíc nabízí pojištění jako standard. Podle mluvčí cestovní kanceláře Neckermann Jany Hájíčkové se všem klientům firmy automaticky nabízí pojištění. „Odcestovat do zahraničí bez pojištění je rozhodně velké riziko. V případě problémů by byl klient odkázán sám na sebe a také na své úspory. V případě úrazu se pak částky za ošetření mohou vyšplhat až do statisíců,“ upozornila server EuroZprávy.cz Hájíčková.

Ve státech Evropské unie sice Češi mají nárok nezbytnou péči, nemusí ale stačit. „Takhle klient dosáhne na ošetření pouze ve státních zdravotnických zařízeních, kde bude ošetřen ve stejném rozsahu a kvalitě, jako místní obyvatelé. Také bude muset počítat s vysokými spoluúčastmi za hospitalizaci, léky i ošetření,“ řekla Fiedlerová.

Při sjednávání cestovního pojištění je podle Běliny nejdůležitější, aby klient uvedl správně všechny informace o sobě a dalších pojištěných osobách a také správně zvolil stát nebo oblast, kam jede. "Stává se, že nejčastěji z nepozornosti klient sjedná pojištění platné pouze po Evropě a cestuje do USA," uvedl Bělina pro EuroZprávy.cz. Také by podle něj klienti měli ověřit, jestli se opravdu vztahuje na celý rok nebo na opakované cesty s omezeným množstvím dní, které smí strávit ve státě.

Pojištění si podle Fiedlerové člověk má vybírat s ohledem na to, jakým aktivitám se hodlá v zahraničí věnovat. "Pojistná ochrana pro pobytový zájezd, který strávíme převážně na pláži, se bude značně lišit ve svém rozsahu od pojištění cesty plné adrenalinových aktivit nebo poznávacího zájezdu," uvedla pro EuroZprávy.cz.

Je podle ní potřeba dávat pozor především na kvalitu asistenčních služeb, způsoby organizace pomoci a hodnocení odborníků i zákazníků. Je třeba si dát pozor i na pojistné limity. "V Evropě by měl být minimální limit léčebných výloh alespoň jeden a půl milionu korun, v jiných státech světa o milion více," uvedla Fiedlerová.

Podle Hájíčkové k nejčastějším zdravotním problémům, které u klientů nestávají, patří záněty žaludku a střev, krční, nosní i ušní choroby a také úrazy rukou i nohou. Podle Běliny se u klientů také často objevuje nachlazení nebo střevní potíže a pády na lyžích.