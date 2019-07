Kulturák v Červeném Hrádku, proslavený Jakešem, čeká přestavba

"Čtvrtý městský obvod Doubravka, pod nějž Červený Hrádek spadá, ale zatím marně hledá dotace. Obvod si nemůže dovolit sám zaplatit zhruba 60 milionů korun, na kolik studie přestavbu odhaduje," řekl ČTK starosta Tomáš Soukup (ANO).

Komplex budov v Červeném Hrádku zahrnuje nejméně deset let opuštěný kulturní dům a na něj navazující nově opravené objekty zemědělského družstva. Ke kulturnímu domu, kde Jakeš 17. července 1989 hovořil před komunistickými funkcionáři, stoupá od úrovně silnice velkorysé široké schodiště s třicítkou místy vydrolených betonových schodů, mezi nimiž teď hojně roste tráva a mech.

Průčelí šedé omšelé budovy tvoří hlavně velké plochy oken a dveří zasazených v kovových rámech. Uvnitř je nepořádek, v hlavním sále jsou vytrhané parkety. Jako pozůstatek po diskotéce, která tu po revoluci byla, zůstala na stěnách sytá rudá či modrá barva či zbytky šachovnicové výzdoby. Prostředí, v němž Jakeš pronesl svůj projev, připomíná už jen vyvýšené pódium.

"Ten objekt paradoxně není v nějakém špatném stavu, že by hrozila havárie," řekl Soukup. Obvod se podle něj snaží zatím alespoň zajistit střechu, aby do něj nezatékalo. "Je ale vidět, že je už dlouho opuštěný a určitě by si zasloužil nějakou budoucnost, která by mu slušela," míní starosta.

Už jeho předchůdce na radnici obvodu přišel s nápadem vybudovat v objektu mezigenerační centrum. Hlavní sál by se rozdělil na dvě podlaží - v přízemí by byla školka a v patře byty pro seniory. Soužití nejmladší a nejstarší generace by bylo přínosné pro všechny. Hotová studie počítá s moderním ekologickým řešením se zelenou střechou. Úřad po zastupování státu ve věcech majetkových dům převedl na Plzeň a ta ho svěřila do správy obvodu. Doubravce se ale nedaří sehnat nutné dotace na školku a byty.

"Případně se snažíme najít i nějakou jinou dotaci, dokážeme si představit, že by třeba i celý objekt byl jako dům s byty pro seniory, kde by se mohli sami o sebe starat," poznamenal starosta. Využití domu by si vyžádalo i nový vrt na vodu.

Politikům se často nestává, aby se pasáže z jejich projevů citovaly ještě po letech. Jakešovi se to podařilo, i když sám z toho velkou radost neměl.

zdroj: YouTube

Záznam jeho vystoupení z 17. července 1989 vyvolával mezi lidmi smích a Jakeš se stal nechtěnou komediální hvězdou druhé poloviny roku 1989. Doslova zlidověly pasáže jeho projevu, kdy mluvil o umělcích ("...no, tak řekněme, paní Zagorová. Je to milá holka, všechno, no, ale ona už tři roky po sobě bere 600.000 každý rok"), dále o bojlerech namísto brojlerů nebo jeho apel na to, aby komunisté nezůstali sami "jak kůl v plotě".