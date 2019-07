Zabijácká droga na Ostravsku: Začal soud s bezdomovcem, dle žaloby otrávil kamaráda

Obžalovaný Mastný opustil základní školu v sedmé třídě. Dál už do školy nechodil. Oficiálně pracoval jen rok, později občas bez smlouvy. Posledních pět let žil na ulici s živil se sběrem papíru. Na ubytovně či pod mostem přespával s o pět let mladším Jakubem. Právě jemu loni v září podle obžaloby poskytl syntetickou drogu vypadající jako marihuana. Ta hlavně v kombinaci s alkoholem způsobila řadě lidí zdravotní problémy.

Otrávil se Mastný i jeho společník. Mastného ale záchranáři oživili, druhý otrávený takové štěstí neměl. Podle státního zástupce drogu přinesl a známému poskytl právě obžalovaný. Mastný to ale dnes u soudu popřel. Tvrdil, že kamarád Jakub si drogu sehnal sám. "Proč bych mu něco dával, když už to měl. Říkal, že to našel nebo dostal na Stodolní," uvedl.

Hlavní líčení je naplánované do středy. Je možné, že v ten den už padne rozsudek.

Policie v souvislosti s loňskou sérií otrav syntetickou drogou v Moravskoslezském kraji obvinila dvě desítky lidí. Drogou se od loňského září v regionu přiotrávilo 24 lidí, dva muži po jejím požití zemřeli. Poslední případ otravy se objevil letos v květnu. Syntetické drogy pocházejí zřejmě z Polska. V Ostravě se podle kriminalistů balíčků někdo zbavil v souvislosti se zákazem syntetických drog v Polsku.

Přibližně 1000 balíčků syntetické drogy našla v Ostravě v kontejneru na komunální odpad bezdomovkyně. Prostřednictvím jejího syna se začaly dávky šířit mezi další bezdomovce.

Nebezpečná droga vypadá jako sušená rostlinná hmota podobná nadrcené marihuaně nebo rostlinnému koření. Podle policie jde o sušenou hmotu, která je drogou napuštěna. Má bylinné aroma, je ale cítit výrazně jinak než konopí. Látky uživatelé nejčastěji kouří. Substance se ale vyskytují i v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za jiné drogy jako pervitin či extáze. Podle policie jsou nebezpečné hlavně v kombinaci s alkoholem.