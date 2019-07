Soud zastavil stíhání exžalobce Grygárka, hrozil mu trest v rámci Janouškovy kauzy

Informoval o tom dnes server Seznam Zprávy. Rozhodnutí podle něj není pravomocné. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které případ dozoruje, proti němu podalo stížnost.

"Informaci, že moje stíhání bylo zastaveno, jsem dostal o víkendu," řekl Grygárek, který obvinění od počátku odmítal. Jeho obžaloba se týkala mimo jiné okolností spojených s vyřizováním žádosti o právní pomoc, kterou českým žalobcům zaslalo Švýcarsko. Podle dřívějšího obvinění, které padlo již v roce 2013, Grygárek nedal pokyn k objasnění údajného praní špinavých peněz v zahraničí.

Podnikateli Janouškovi, o jehož spojení s Grygárkem opakovaně psala média, zablokovala konta ve Švýcarsku tamní prokuratura. Kvůli podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti vyšetřovala pohyby peněz v celkové výši dvou miliard korun, s žádostí o právní pomoc se obrátila i na české žalobce. Podle Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ale obžalovaný nedal pokyn k řádnému objasnění případu a existuje důvodné podezření, že tak postupoval záměrně kvůli osobnímu vztahu. V roce 2010 Švýcaři případ odložili.

Janouška poslaly soudy na 4,5 roku do vězení za to, že v roce 2012 srazil opilý autem ženu v pražské Michli. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014. V brněnské věznici zůstal do března 2016, potom byl kvůli zdravotním důvodům dočasně propuštěn na svobodu.